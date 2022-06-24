Синоптик рассказал о жаре и отсутствии осадков в выходные в Москве

Предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы большим количеством солнца, отсутствием осадков и температурой до +30 градусов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Москву ждет вволю солнца, ноль осадков и температура около 30 градусов и в субботу, и в воскресенье. Мы идем выше климатической нормы, но это отнюдь не рекордное значение. Именно год назад 23 июня был зафиксирован рекорд максимальной температуры для столицы — 34,5 градуса. Это первая продолжительная волна жары в средней полосе европейской территории. Она сохранится до конца июня», — рассказал эксперт.

21 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу Москву вместе с жарой придет сильное ультрафиолетовое излучение. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения. Поэтому эксперт рекомендовал избегать нахождения под открытыми лучами солнца в период с 11 до 20 часов.

По прогнозам Вильфанда, в выходные в Москву и область придет жара до 31 градуса. При этом жаркая погода, вероятно, продолжится и на следующей неделе.