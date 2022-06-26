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Температура воздуха при аномальной жаре в Москве превысила 30 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Воздух на главной метеостанции ВДНХ в Москве к 15:00 воскресенья, 26 июня, раскалился до 30 градусов. Этот день стал первым настолько жарким за текущее лето, рассказали в метеобюро.

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«В центре Москвы, в районе Балчуга зафиксировано 30,8 градуса. Сегодня самый жаркий день нынешнего лета в Московском регионе», — рассказали «Интерфаксу» в организации.

Эксперты указали на то, что такая погода является аномально жаркой. Ей сопутствует температура на 5–6 градусов выше климатической нормы. Схожее явление наблюдается и в Московской области. Термометры зафиксированы на отметке выше 30 градусов в Дмитрове, Павловском Посаде, Егорьевске и других городах, а максимальный, 31,3 градуса, в Немчиновке.

При этом, по словам специалистов, рекорд дня для Москвы, установленный 26 июня 2010 года, когда температура достигла 33,6 градуса, остается недостижимым.

Ранее в этот же день Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Тогда заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода на протяжении грядущей недели в Москве будет жаркой, малооблачной и практически без осадков.

25 июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила в субботу, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

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