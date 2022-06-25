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В Москве заработали «комнаты прохлады»

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Больше 160 «комнат прохлады» начали работать в Москве. Об этом в субботу, 25 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Мэр столицы пояснил, что там можно получить доврачебную медпомощь при ухудшении самочувствия. Кроме того, «комнаты прохлады» оборудованы кондиционерами и питьевой водой.

Отмечается, что комнаты работают с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу — до 18:45, в субботу — до 16:00. Узнать ближайшую можно по телефону единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

Кроме того, он также сообщил, что на 17 станциях метро и МЦК начали раздачу питьевой воды. Кондиционеры в вагонах работают в летнем режиме.

Также отмечается, что сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции.

Ранее в этот день сообщалось, что москвичей в субботу ожидает самый теплый день с начала года. Температура поднимется до 30 градусов.

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