Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Мир
Пушков рассказал о намерении Запада «измотать» Россию санкциями
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба
Мир
В Молдавии сняли запрет на экспорт муки и пшеницы
Мир
Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»
Мир
Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль
Мир
Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС
Мир
Коммунальные службы Мелитополя приступили к обустройству города
Сюжет:

Арестович заявил об «особой злобе» украинцев при убийстве белорусов

Арестович заявил, что ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой»
0
Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Davin Tenbusch/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если белорусская сторона решит участвовать в спецоперации на стороне России. Об этом заявил в воскресенье, 26 июня, советник президента Украины Алексей Арестович.

Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском
Корреспондент «Известий» наблюдал за артиллерийскими дуэлями во время зачистки котла у Горского и Золотого

«Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве, не выдержат предательский удар, но и отработка будет соответствующая. Никто никого не будет жалеть. Парадокс в том, что будут убивать с особой злобой, чем россиян», — сказал он.

Арестович объяснил, что для украинской стороны участие белорусов в боевых действиях на Украине было бы равносильно предательству, поскольку «насчет российской армии не было никаких сомнений, а вот белорусы — братья».

Ранее, 17 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

До этого, 9 июня, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил о начале расследования фактов нарушения границы в воздушном пространстве республики со стороны Украины.

Двумя днями ранее сообщалось, что в вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.

В апреле белорусский лидер рассказал, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Решение об этом было принято после того, как на Украине захватили белорусские грузовые автомобили вместе с их водителями общей численностью около 100 человек. Как заявил тогда президент, он предупреждал Киев, что будет вынужден провести операцию по освобождению белорусов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, где значительно обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022