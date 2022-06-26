Арестович заявил об «особой злобе» украинцев при убийстве белорусов

Бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если белорусская сторона решит участвовать в спецоперации на стороне России. Об этом заявил в воскресенье, 26 июня, советник президента Украины Алексей Арестович.

«Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве, не выдержат предательский удар, но и отработка будет соответствующая. Никто никого не будет жалеть. Парадокс в том, что будут убивать с особой злобой, чем россиян», — сказал он.

Арестович объяснил, что для украинской стороны участие белорусов в боевых действиях на Украине было бы равносильно предательству, поскольку «насчет российской армии не было никаких сомнений, а вот белорусы — братья».

Ранее, 17 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

До этого, 9 июня, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил о начале расследования фактов нарушения границы в воздушном пространстве республики со стороны Украины.

Двумя днями ранее сообщалось, что в вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.

В апреле белорусский лидер рассказал, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Решение об этом было принято после того, как на Украине захватили белорусские грузовые автомобили вместе с их водителями общей численностью около 100 человек. Как заявил тогда президент, он предупреждал Киев, что будет вынужден провести операцию по освобождению белорусов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, где значительно обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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