Лукашенко рассказал о спецоперации Белоруссии на территории Украины

Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению белорусских граждан. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил на заседании Совета безопасности президент республики Александр Лукашенко.

«Эти негодяи (украинские силовики — Ред.) начали захватывать там (на Украине — Ред.) наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. <…> Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на Украине захватили белорусские грузовые автомобили, а также около 100 их водителей. Глава государства поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в спецоперации.

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