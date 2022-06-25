Bloomberg узнал о просьбе банков США разрешить торговлю активами РФ

Американские банки обратились в казначейство США с просьбой разрешить торговлю российскими активами. Об этом 24 июня сообщило Bloomberg.

Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), объединяющий 13 банков и управляющих компаний, просит управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США временно снять запрет на покупку российских бумаг на вторичном рынке.

Это необходимо инвесторам, которые делали ставку на дефолт Москвы. По данным CDDC, в мае Россия отказалась выплачивать $1,9 млн в виде процентов по суверенным облигациям. В этой связи держателям страховых контрактов полагается выплата в размере $1,5 млрд, однако действующие ограничения минфина не позволяют завершить сделку.

По данным Bloomberg, OFAC не будет предпринимать никаких действий до саммита «Большой семерки», который состоится с 26 по 28 июня. CDDC предлагает разрешить операции с российскими бумагами хотя бы на один день.

27 мая министр финансов России Антон Силуанов назвал заявления Запада о дефолте Москвы несостоятельными. Он отметил, что у страны имеются деньги для выплат по своим обязательствам.

Днем ранее Силуанов отметил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ. По его словам, для россиян ничего не изменится, если Штаты объявят России технический дефолт. Он также указал, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ на следующий день в Минфине РФ заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали усиливать санкции против РФ после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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