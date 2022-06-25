Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Мир
Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»
Мир
Путин сообщил о размещении 200 ядерных боезапасов НАТО в Европе
Мир
Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами
Мир
Санду заявила об угрозе продовольственной безопасности из-за Украины
Политика
Путин указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства
Мир
В Норвегии объявили чрезвычайный уровень террористической угрозы
Мир
Промзона «Азота» перешла под полный контроль военных ЛНР и России
Мир
Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль
Мир
На саммите G7 в ФРГ участники обсудят наращивание давления на Россию
Мир
На Украине заявили об отсутствии шагов по вступлению в НАТО
Сюжет:

Bloomberg узнал о просьбе банков США разрешить торговлю активами РФ

0
Фото: commons.wikimedia.org/Carol M. Highsmith
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские банки обратились в казначейство США с просьбой разрешить торговлю российскими активами. Об этом 24 июня сообщило Bloomberg.

Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), объединяющий 13 банков и управляющих компаний, просит управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США временно снять запрет на покупку российских бумаг на вторичном рынке.

Платежное получение: дойдут ли переводы в рублях до держателей евробондов РФ
23 июня Минфин направил деньги в счет купонов по валютным облигациям в соответствии с новым указом президента

Это необходимо инвесторам, которые делали ставку на дефолт Москвы. По данным CDDC, в мае Россия отказалась выплачивать $1,9 млн в виде процентов по суверенным облигациям. В этой связи держателям страховых контрактов полагается выплата в размере $1,5 млрд, однако действующие ограничения минфина не позволяют завершить сделку.

По данным Bloomberg, OFAC не будет предпринимать никаких действий до саммита «Большой семерки», который состоится с 26 по 28 июня. CDDC предлагает разрешить операции с российскими бумагами хотя бы на один день.

27 мая министр финансов России Антон Силуанов назвал заявления Запада о дефолте Москвы несостоятельными. Он отметил, что у страны имеются деньги для выплат по своим обязательствам.

Днем ранее Силуанов отметил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ. По его словам, для россиян ничего не изменится, если Штаты объявят России технический дефолт. Он также указал, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ на следующий день в Минфине РФ заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали усиливать санкции против РФ после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022