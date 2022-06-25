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В Европарламенте заявили о победе России над Литвой в вопросе транзита

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс рассказал, что Россия побеждает Литву в вопросе транзита в Калининградскую область. Об этом он написал в своих соцсетях 24 июня.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», — заявил депутат.

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По словам Ауштрявичюса, в Евросоюзе продолжается обсуждение проблемы транзита в Калининградскую область. Одна из стран, входящая в союз, потребовала пересмотреть принципы применения санкций в отношении России, и пока что все стороны не пришли к единому мнению.

Литовский депутат заявил, что в итоге Еврокомиссия подготовила предварительный документ, разрешающий России ввозить подсанкционные товары через территорию ЕС, не упоминая при этом страны, которых это будет касаться. В Евросоюзе ждут, что свою позицию озвучит президент Литвы Гитанас Науседа, однако он так и не высказался.

24 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту грузов из России, однако официально это решение пока не оформлено.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

20 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В свою очередь Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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