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Алиханов допустил, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград

Алиханов: появилась информация, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Появилась надежда на соблюдение Евросоюзом условий транзита грузов в Калининград. Об этом сообщил Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — рассказал Алиханов.

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Дипломатическое решение по линии Министерства иностранных дел было приоритетным и дает свои результаты, добавил глава региона.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня, в рамках пятого пакета антироссийских санкций, был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

20 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В свою очередь Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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