PR-директор Пьера Нарцисса раскрыл причину переноса церемонии прощания

Церемония прощания с Пьером Нарциссом была перенесена в Москве с субботы на среду по причине того, что экс-супруге певца не отдали тело усопшего. Об этом сообщил 25 июня PR-директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.

Он рассказал в беседе с РЕН ТВ, что близкие и друзья певца утром 25 июня уже приехали на церемонию прощания. Однако в последний момент выяснилось, что экс-супруге Нарцисса Валерии Калачевой отказались выдавать тело певца. Из-за этого прощание пришлось перенести на 29-е число.

«Она мне объяснила, что ей тело не выдают. У Пьера не было российского гражданства, и на почве Камеруна произошли какие-то моменты», — добавил Дворцов, отметив, что для него только сегодня стало новостью отсутствие российского гражданства у Пьера Нарцисса.

Родственники певца хотят похоронить его на родине — в Камеруне. Однако, по словам Дворцова, на транспортировку тела его родным не хватало денег.

«Как жена Пьера мне написала, ей еще не хватило какой-то определенной суммы денег. Нам в общей сумме нужно было где-то около 800 тыс. рублей», — рассказал он.

Теперь церемония состоится в среду в 12 часов дня в прощальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Ранее в этот день Калачева сообщила, что будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, а не на его родине, как хотят родственники усопшего.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».