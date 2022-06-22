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Бывшая жена Пьера Нарцисса назвала причину его смерти

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrei Ladygin
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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний. Об этом рассказала в среду, 22 июня, его бывшая жена Валерия Калачева.

О смерти певца стало известно ранее в этот день от его бывшей супруги. Исполнителю было 45 лет.

Калачева рассказала, что у артиста осложнения пошли от неправильного лечения подагры.

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«Каждый из нас может изучить в интернете болезнь и быть самодоктором. Но лучше всегда, если у тебя редкая болезнь, найти узкопрофильного, специализирующегося конкретно на этом талантливого врача, чтобы он вел [лечение], чтобы, как детектив, понимал причинно-следственные связи», — отметила она.

Она также рассказала, что Нарцисс знал, что у него подагра, но не осознавал всей тяжести своего состояния.

«Он думал, что подагра пройдет. А оно [заболевание] скопило такое количество ядовитой мочевой кислоты, креатинина, что он уникальным образом осел на внутренних органах, вызвав их недостаточность. Первое — почки, второе — поджелудочная железа, третье — сердце», — добавила Валерия Калачева.

Она напомнила, что подагра бывает не только внешней.

В этот же день продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов, который работал с умершим певцом рассказал, что Пьер не перенес экстренную операцию, которая длилась не один час.

По словам Дворцова, последний раз он виделся с Пьером две недели назад на показе мод. Там артист пожаловался на плохое самочувствие: у него был приступ астмы.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд-2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.

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