Пиар-менеджер умершего Пьера Нарцисса раскрыл подробности его операции
Продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов, который работал с умершим певцом Пьером Нарциссом, 22 июня рассказал подробности операции, которую перенес артист.
«Сегодня утром случилась настоящая трагедия. Не стало моего друга, талантливого артиста, Пьера Нарцисса, нашего шоколадного зайца. Сегодня с утра говорили с его супругой, Пьер не перенес экстренную операцию, которая длилась не один час. Какие-то моменты он просто не перенес», — подчеркнул он.
По словам Дворцова, последний раз он виделся с Пьером две недели назад на показе мод. Там артист пожаловался на плохое самочувствие: у него был приступ астмы.
«Он мне сказал за кулисами, что собирается улетать за границу, я говорю, наверное, в отпуск, на это он мне ничего не ответил. Прилетел с отпуска так называемого, я полагаю, что он мог что-то подхватить и на почве этого у него произошли осложнения на его состоянии здоровья», — считает он.
Мужчина также выразил соболезнования родным и близким умершего.
«Это невосполнимая потеря. Талантливый человек, очень добрый. Легко всегда с ним работать, сотрудничать, даже какие-то совместные моменты по-братски мы решали», — добавил Дворцов.
О смерти Пьера Нарцисса ранее 22 июня сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила. Исполнителю было 45 лет. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать неудачная операция на почках.
Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».
Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд – 2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.