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Пиар-менеджер умершего Пьера Нарцисса раскрыл подробности его операции

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов, который работал с умершим певцом Пьером Нарциссом, 22 июня рассказал подробности операции, которую перенес артист.

«Сегодня утром случилась настоящая трагедия. Не стало моего друга, талантливого артиста, Пьера Нарцисса, нашего шоколадного зайца. Сегодня с утра говорили с его супругой, Пьер не перенес экстренную операцию, которая длилась не один час. Какие-то моменты он просто не перенес», — подчеркнул он.

По словам Дворцова, последний раз он виделся с Пьером две недели назад на показе мод. Там артист пожаловался на плохое самочувствие: у него был приступ астмы.

«Он мне сказал за кулисами, что собирается улетать за границу, я говорю, наверное, в отпуск, на это он мне ничего не ответил. Прилетел с отпуска так называемого, я полагаю, что он мог что-то подхватить и на почве этого у него произошли осложнения на его состоянии здоровья», — считает он.

Мужчина также выразил соболезнования родным и близким умершего.

«Это невосполнимая потеря. Талантливый человек, очень добрый. Легко всегда с ним работать, сотрудничать, даже какие-то совместные моменты по-братски мы решали», — добавил Дворцов.

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22 июня родственники сообщили о смерти популярного российского певца Пьера Нарцисса. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался после операции на почках. Биография кумира — в фотогалерее «Известий»
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Умер певец Пьер Нарцисс
Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е переехал в Россию, поступил на факультет журналистики МГУ, обзавелся семьей (на фото с дочерью Каролиной и женой Валерией)
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Умер певец Пьер Нарцисс
В детстве Пьер Нарцисс серьезно занимался футболом, но в 13 лет увлекся игрой на саксофоне и вскоре создал свою первую группу
Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin
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Умер певец Пьер Нарцисс
В России Пьер Нарцисс принимал участие во многих телевизионных проектах, а также выступал за команду КВН РУДН
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Получив всероссийскую известность, Нарцисс активно принимал участие в различных благотворительных акциях (на фото с Натальей Водяновой после благотворительного футбольного матча)
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Умер певец Пьер Нарцисс
За свои достижения на эстрадном поприще Нарцисс был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии
Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin

О смерти Пьера Нарцисса ранее 22 июня сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила. Исполнителю было 45 лет. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать неудачная операция на почках.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд – 2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.

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