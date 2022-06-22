Названа возможная причина смерти певца Пьера Нарцисса

Причиной смерти российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почки. Об этом 22 июня сообщает kp.ru.

О смерти артиста ранее в этот день сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила.

Исполнителю было 45 лет.

Калачева выразила благодарность умершему за проведенное вместе время и общую дочь.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд-2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.