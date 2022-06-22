Умер певец Пьер Нарцисс

Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом 22 июня сообщила его бывшая жена Валерия Калачева в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Исполнителю было 45 лет.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева.

Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд-2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.