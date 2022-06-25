Экс-супруга Пьера Нарцисса будет настаивать на погребении певца в Москве

Бывшая супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила 25 июня, что будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, а не на его родине в Камеруне, как хотят родственники усопшего.

«Мама Пьера хочет, чтобы он был похоронен у себя на земле. Но дочка и бывшая супруга все-таки настаивают на том, чтобы он был погребен здесь, в России», — цитирует представителя Калачевой «РИА Новости».

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Церемония прощания должна была состояться в субботу, 25 июня, однако ее перенесли на среду, 29 июня. Как сообщил «Известиям» PR-директор певца Сергей Дворцов, похороны перенесли по техническим причинам из-за того, что «произошел нюанс между странами».

О том, что родственники артиста решили похоронить его в Камеруне, стало известно 22 июня. Как рассказала тогда бывшая супруга Нарцисса, мать и сестра музыканта хотят получить тело Нарцисса и захоронить его в фамильном склепе.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».