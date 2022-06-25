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Экс-супруга Пьера Нарцисса будет настаивать на погребении певца в Москве

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Бывшая супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила 25 июня, что будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, а не на его родине в Камеруне, как хотят родственники усопшего.

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«Мама Пьера хочет, чтобы он был похоронен у себя на земле. Но дочка и бывшая супруга все-таки настаивают на том, чтобы он был погребен здесь, в России», — цитирует представителя Калачевой «РИА Новости».

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Церемония прощания должна была состояться в субботу, 25 июня, однако ее перенесли на среду, 29 июня. Как сообщил «Известиям» PR-директор певца Сергей Дворцов, похороны перенесли по техническим причинам из-за того, что «произошел нюанс между странами».

О том, что родственники артиста решили похоронить его в Камеруне, стало известно 22 июня. Как рассказала тогда бывшая супруга Нарцисса, мать и сестра музыканта хотят получить тело Нарцисса и захоронить его в фамильном склепе.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».

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Умер певец Пьер Нарцисс
22 июня родственники сообщили о смерти популярного российского певца Пьера Нарцисса. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался после операции на почках. Биография кумира — в фотогалерее «Известий»
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Умер певец Пьер Нарцисс
Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е переехал в Россию, поступил на факультет журналистики МГУ, обзавелся семьей (на фото с дочерью Каролиной и женой Валерией)
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Умер певец Пьер Нарцисс
В детстве Пьер Нарцисс серьезно занимался футболом, но в 13 лет увлекся игрой на саксофоне и вскоре создал свою первую группу
Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin
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Умер певец Пьер Нарцисс
В России Пьер Нарцисс принимал участие во многих телевизионных проектах, а также выступал за команду КВН РУДН
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Умер певец Пьер Нарцисс
Певец снялся в эпизодической роли африканского принца в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник»
Фото: Global Look Press/Yurii Zheludev
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Умер певец Пьер Нарцисс
Получив всероссийскую известность, Нарцисс активно принимал участие в различных благотворительных акциях (на фото с Натальей Водяновой после благотворительного футбольного матча)
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Умер певец Пьер Нарцисс
За свои достижения на эстрадном поприще Нарцисс был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии
Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin
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