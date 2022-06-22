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Стало известно место похорон Пьера Нарцисса

Певца Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrei Ladygin
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Певец Пьер Нарцисс будет похоронен на своей родине в Камеруне. Об этом 22 июня сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.

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«Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что там фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим тело туда», — сказала экс-супруга ТАСС.

Нарцисс скончался 22 июня в Москве в возрасте 45 лет. Участник «Фабрики звезд» и исполнитель хита «Шоколадный заяц» страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний, рассказала Калачева.

Работавший с Нарциссом продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов сообщил, что певец не перенес экстренную операцию на почках.

За день до смерти Нарцисс проводил тренировку по боксу, он готовился провести бой с Николаем Лукинским. На занятии артисту стало плохо, он был доставлен в больницу с диагнозом почечная недостаточность.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд – 2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.

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