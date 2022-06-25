Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня

Церемонию прощания с артистом Пьером Нарциссом перенесли на среду, 29 июня. Об этом «Известиям» сообщил PR-директор певца Сергей Дворцов.

Прощание с артистом должно было состояться в субботу, 25 июня, однако в последний момент стало известно о его переносе. Церемония должна была пройти в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента России в Москве.

«Сейчас разговаривали с его женой Лерой (экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева. — Ред). Произошел нюанс между странами. Мы вынуждены перенести похороны Пьера на среду по техническим причинам. Сами не ожидали такого», — сказал он.

Точное время и место прощания с Пьером Нарциссом будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что родственники артиста решили похоронить его в Камеруне, где он родился. Как рассказала бывшая супруга Нарцисса, мать и сестра музыканта получат тело и захоронят в фамильном склепе.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Мужчина страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».