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Умер певец Пьер Нарцисс: карьера на «Фабрике», скандалы и внезапная смерть

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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21 июня умер российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. «Шоколадному зайцу», прославившемуся после проекта «Фабрика звезд — 2», было 45 лет. Как сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева, популярный исполнитель скончался в результате операции на почках. Как складывалась жизнь артиста и его творческий путь, и почему несколько лет назад он оказался замешан в скандале — в материале «Известий».

Биография Пьера Нарцисса: «Фабрика звезд» и не только

Полное имя звезды «нулевых» — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне и с детства увлекался музыкой: в 13 начал учиться играть на саксофоне, и вскоре после этого создал первую подростковую группу. Ребята выступали в камерунских клубах, пели на французском языке и местных наречиях.

После окончания школы Пьер решил приехать в Россию, где уже жила его старшая сестра. Он поселился в ее доме в Подмосковье и стал пробовать себя в кино. В конце 1990-х пришел на кастинг «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова и прошел в проект — сыграл эпизодическую роль сопровождающего абиссинского принца в исполнении Саида Нуру.

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Умер певец Пьер Нарцисс
22 июня родственники сообщили о смерти популярного российского певца Пьера Нарцисса. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался после операции на почках. Биография кумира — в фотогалерее «Известий»
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Умер певец Пьер Нарцисс
Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е переехал в Россию, поступил на факультет журналистики МГУ, обзавелся семьей (на фото с дочерью Каролиной и женой Валерией)
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Умер певец Пьер Нарцисс
В детстве Пьер Нарцисс серьезно занимался футболом, но в 13 лет увлекся игрой на саксофоне и вскоре создал свою первую группу
Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin
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Умер певец Пьер Нарцисс
В России Пьер Нарцисс принимал участие во многих телевизионных проектах, а также выступал за команду КВН РУДН
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Умер певец Пьер Нарцисс
Певец снялся в эпизодической роли африканского принца в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник»
Фото: Global Look Press/Yurii Zheludev
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Умер певец Пьер Нарцисс
Получив всероссийскую известность, Нарцисс активно принимал участие в различных благотворительных акциях (на фото с Натальей Водяновой после благотворительного футбольного матча)
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Умер певец Пьер Нарцисс
За свои достижения на эстрадном поприще Нарцисс был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии
Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin

В те же годы артист поступил в МГУ на факультет журналистики и начал активно выступать на небольших сценах и в телевизионных проектах, играть в КВН за команду РУДН, участвовать в проектах MTV и вести передачи на радио.

Широкую известность Пьеру принесли проект «Фабрика звезд — 2» и песня «Шоколадный заяц», ставшая его визитной карточкой. В середине «нулевых» трек звучал со всех телеэфиров и радиостанций, подростки знали текст наизусть и называли «шоколадным зайцем» самого Нарцисса — именно тогда у него появилась внушительная толпа фанатов. В 2004 певец записал одноименный и единственный альбом, но другие композиции в нем большими хитами не стали.

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После «Фабрики» артист стал постепенно уходить из медиапространства, но продолжал время от времени появляться в телевизионных проектах. К примеру, в 2008-м участвовал в передаче «Звездный лед» на канале «Россия-1». Давал концерты на небольших площадках и исполнял в основном полюбившиеся публике хиты.

Творческие проекты Нарцисс выбирал разные: от спортивного шоу «Король ринга», где ему довелось побыть боксером, до новогоднего мюзикла «Морозко», в котором он снялся вместе с современными поп-звездами.

В 2013-м исполнитель записал две песни совместно с Михаилом Гребенщиковым — «Купола» и «Сахалинская любовь». Артисты не только работали вместе, но и были довольно близкими друзьями, нередко общались в неформальной обстановке.

«Все плачут. Я такую боль ощутил. Так получилось, что у меня умирали люди, наверное, они не такие близкие были, и я не мог понять боль. А тут впервые мне так как-то стало необычно плохо, что вот как же так? Мы с Пьером дружили, это друг, с которым иногда, может, ссорились по мелочи, подкалывали друг друга. Снимал его дочку на день рождения, снимал его свадьбу, дарил ему фильмы», — поделился Гребенщиков с «Известиями».

По его словам, они с Пьером часто участвовали в совместных мероприятиях и ездили на гастроли.

«Он меня братом называл, хотя у него все были братья. Иногда говорил, что я его самый большой кореш после «Фабрики звезд». Много артистов я темнокожих видал за свою профессию, ночную жизнь клубную. Но у Пьера больше всего получилось быть понятным русским, и русские его понимали, то есть он душу принял русскую, где у него и юмор, и печаль и стала русско-негритянской такой», — сказал собеседник издания.

В 2015-2016 годах у певца вышло несколько синглов: «Мария», «Просто набери» и Dream.

Жена, дочь и скандалы Пьера Нарцисса

Вскоре после «Фабрики» Нарцисс стал встречаться с Валерией Калачевой. В 2006 году у пары родилась дочь Каролина, а еще через три года они официально зарегистрировали брак. Не обошлось без скандалов: в 2017 году супруга Валерия и любовница артиста, радиоведущая Марианна Суворова заявили на телевидении, что мужчина их неоднократно избивал и насиловал.

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Тот позже пытался оправдаться в передаче «Прямой эфир»: признался в измене, но не в насилии. Однако в том же году Калачева и Нарцисс развелись. Позже Валерия еще несколько раз говорила журналистам, что бывший муж бывает вспыльчивым и агрессивным, иногда даже с дочерью. «Я родился в семье, где всю жизнь я жил с папой и мамой, поэтому для меня важно, когда женщина дома все берет на себя: готовит, хоть я и люблю сам готовить. Мы, люди из Африки, любим кушать плотно. И, во-вторых, поменьше претензий», — объяснял тогда певец.

Когда Нарцисс скончался, Калачева написала пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией): «Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью».

Причина смерти Пьера Нарцисса

Причиной смерти стали осложнения в результате хирургической операции на почках, сообщила дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. У артиста остановилось сердце. Это подтвердил пиарщик Нарцисса продюсер Сергей Дворцов.

«Пьер не перенес экстренную операцию, которая длилась не один час. В последний раз мы с ним виделись две недели назад, в отеле «Немчиновка-парк» на показе мод. Тогда он пожаловался мне на свое самочувствие, у него был приступ астмы (там было очень много цветов), и из-за этого он долго не выходил на сцену. Это очень добрый, талантливый человек. С ним всегда было очень легко работать, сотрудничать, и даже какие-то совместные моменты мы решила по-братски. Он помогал мне, я помогал ему», — рассказал он «Известиям».

Когда и где пройдет прощание с Нарциссом, пока неизвестно. Артист жил в Москве.

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