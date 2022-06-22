Михаил Гребенщиков прокомментировал известие о смерти Пьера Нарцисса

Композитор и певец Михаил Гребенщиков прокомментировал известие о смерти своего друга, певца Пьера Нарцисса.

«Все плачут. Я такую боль ощутил. Так получилось, что у меня умирали люди, наверное, они не такие близкие были и я не мог понять боль. А тут впервые мне так как-то стало необычно плохо, что вот как же так? Мы с Пьером дружили, это друг, с которым иногда, может, ссорились по мелочи, подкалывали друг друга. Снимал его дочку на день рождения, снимал его свадьбу, дарил ему фильмы», — поделился артист с «Известиями».

По его словам, они с Пьером часто участвовали в совместных мероприятиях и ездили на гастроли.

«Он меня братом называл, хотя у него все были братья. Иногда говорил, что я его самый большой кореш после «Фабрики звезд», — подчеркнул Гребенщиков.

Он отметил, что встречал много темнокожих людей, но только у Нарцисса получалось так чувствовать русскую культуру.

«Много артистов я темнокожих видал за свою профессию, ночную жизнь клубную. Но у Пьера больше всего получилось быть понятным русским, и русские его понимали, то есть он душу принял русскую, где у него и юмор, и печаль и стала русско-негритянской такой», — сказал собеседник «Известий».

Гребенщиков также рассказал о последнем телефонном разговоре с Пьером.

«Последний раз, когда я с ним разговаривал, это было, может, месяц назад. Он позвонил и с юмором говорит, что пришел к нашей знакомой на свадьбу — Марина и Михаил женятся. «Миш, я не понял, я думал это я к тебе на свадьбу пришел, что ты на Марине женишься, я это не ты». Ну он как бы шутит. Вот так и поговорили», — добавил артист.

20191108_gaf_rl12_066 22 июня родственники сообщили о смерти популярного российского певца Пьера Нарцисса. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался после операции на почках. Биография кумира — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov 20150326_gaf_rl12_082 Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е переехал в Россию, поступил на факультет журналистики МГУ, обзавелся семьей (на фото с дочерью Каролиной и женой Валерией) Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov 20110908_gaf_rl01_015 В детстве Пьер Нарцисс серьезно занимался футболом, но в 13 лет увлекся игрой на саксофоне и вскоре создал свою первую группу Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin RIAN_5839141 В России Пьер Нарцисс принимал участие во многих телевизионных проектах, а также выступал за команду КВН РУДН Фото: РИА Новости/Илья Питалев 20070205_gaf_rz02_021 Певец снялся в эпизодической роли африканского принца в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» Фото: Global Look Press/Yurii Zheludev RIAN_1143400 Получив всероссийскую известность, Нарцисс активно принимал участие в различных благотворительных акциях (на фото с Натальей Водяновой после благотворительного футбольного матча) Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев 20110908_gaf_rl01_013 За свои достижения на эстрадном поприще Нарцисс был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin

О смерти Пьера Нарцисса ранее, 22 июня, сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила. Исполнителю было 45 лет. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать неудачная операция на почках.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд-2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.