Михаил Гребенщиков прокомментировал известие о смерти Пьера Нарцисса
Композитор и певец Михаил Гребенщиков прокомментировал известие о смерти своего друга, певца Пьера Нарцисса.
«Все плачут. Я такую боль ощутил. Так получилось, что у меня умирали люди, наверное, они не такие близкие были и я не мог понять боль. А тут впервые мне так как-то стало необычно плохо, что вот как же так? Мы с Пьером дружили, это друг, с которым иногда, может, ссорились по мелочи, подкалывали друг друга. Снимал его дочку на день рождения, снимал его свадьбу, дарил ему фильмы», — поделился артист с «Известиями».
По его словам, они с Пьером часто участвовали в совместных мероприятиях и ездили на гастроли.
«Он меня братом называл, хотя у него все были братья. Иногда говорил, что я его самый большой кореш после «Фабрики звезд», — подчеркнул Гребенщиков.
Он отметил, что встречал много темнокожих людей, но только у Нарцисса получалось так чувствовать русскую культуру.
«Много артистов я темнокожих видал за свою профессию, ночную жизнь клубную. Но у Пьера больше всего получилось быть понятным русским, и русские его понимали, то есть он душу принял русскую, где у него и юмор, и печаль и стала русско-негритянской такой», — сказал собеседник «Известий».
Гребенщиков также рассказал о последнем телефонном разговоре с Пьером.
«Последний раз, когда я с ним разговаривал, это было, может, месяц назад. Он позвонил и с юмором говорит, что пришел к нашей знакомой на свадьбу — Марина и Михаил женятся. «Миш, я не понял, я думал это я к тебе на свадьбу пришел, что ты на Марине женишься, я это не ты». Ну он как бы шутит. Вот так и поговорили», — добавил артист.
О смерти Пьера Нарцисса ранее, 22 июня, сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила. Исполнителю было 45 лет. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать неудачная операция на почках.
Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».
Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд-2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.