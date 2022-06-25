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Эксперты дали советы по хранению «токсичной» валюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В связи с санкционными условиями уровень сбережений евро и доллара и даже юаня следует существенно снизить, например, перевести в альтернативные валюты или вложить средства в активы. Такой совет в субботу, 25 июня, дали брокеры и аналитики.

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Так, просто держать на своем счету одну из «токсичных» валют невыгодно, так как на Западе наблюдаются стремительные темпы инфляции. Об этом заявил эксперт Управляющей компании «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Он указал на то, что в настоящий момент доля наличной иностранной валюты имеет гораздо больший вес, чем вклад. Причиной стал запрет на поставку банкнот в РФ, создавший некоторый дефицит доллара и евро. Российские инвесторы также подвержены риску, так как банки ввели комиссию за обслуживание валютных вкладов.

«<…> держать все накопления в наличности не стоит; наличные деньги также теряют покупательную способность из-за инфляции. <…> Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов», — заявил эксперт в интервью РИА «Новости».

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев добавил, что уровень «токсичности» иностранной валюты для российских банков продолжает расти, поэтому комиссии за ее хранение также будут увеличиваться.

21 июня Минэкономразвитие подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Были рассмотрены изменения в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности», в случае принятия они должны вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

17 июня в силу вступило решение Министерства финансов РФ о разрешении перевода валютной выручки от продажи иностранных ценных бумаг на зарубежные счета.

Резидентам также разрешили переводить на заграничные счета выручку, полученную от погашения ценных бумаг, которая хранилась у иностранного депозитария, банка или иной зарубежной организации, ведущей деятельность на финансовом рынке.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 июня в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

10 июня Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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