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Банкам РФ разрешат применять отрицательные ставки к валютным депозитам

РБК: российским банкам разрешат применять отрицательные ставки к валютным депозитам
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Фото: Global Look Press/Bernard Jaubert/imageBROKER.com
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Минэкономразвитие подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Об этом сообщает 21 июня РБК со ссылкой на представителя Центробанка, который участвовал в обсуждении поправок.

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«Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу», — отметил источник.

По его данным, были рассмотрены изменения в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности», в случае принятия они должны вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

Уточняется, что, согласно новой норме, банкам разрешено будет взимать с корпоративных клиентов комиссии по открытым в любой иностранной валюте вкладам. При этом размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по депозиту.

14 июня Центральный Банк России опубликовал на своем сайте информацию, в которой было названо недопустимым введение кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия. Уточнялось, что включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем увеличении или установлении вознаграждений за совершение операций нарушает права потребителей.

Ранее, 10 июня, сообщалось о проводимой ЦБ РФ проверке сообщений ряда банков введении комиссии за обслуживание валютных счетов по уже заключенным договорам.

Так, накануне в Райффайзенбанке и «Тинькофф» сообщили о решении ввести отрицательные процентные ставки на валютных счетах. Комиссию за хранение долларов и евро также собираются устанавливать в Росбанке, ее размер может составить 0,5% в месяц от суммы превышения лимита.

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