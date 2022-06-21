Банкам РФ разрешат применять отрицательные ставки к валютным депозитам
Минэкономразвитие подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Об этом сообщает 21 июня РБК со ссылкой на представителя Центробанка, который участвовал в обсуждении поправок.
«Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу», — отметил источник.
По его данным, были рассмотрены изменения в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности», в случае принятия они должны вступить в силу через десять дней после официального опубликования.
Уточняется, что, согласно новой норме, банкам разрешено будет взимать с корпоративных клиентов комиссии по открытым в любой иностранной валюте вкладам. При этом размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по депозиту.
14 июня Центральный Банк России опубликовал на своем сайте информацию, в которой было названо недопустимым введение кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия. Уточнялось, что включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем увеличении или установлении вознаграждений за совершение операций нарушает права потребителей.
Ранее, 10 июня, сообщалось о проводимой ЦБ РФ проверке сообщений ряда банков введении комиссии за обслуживание валютных счетов по уже заключенным договорам.
Так, накануне в Райффайзенбанке и «Тинькофф» сообщили о решении ввести отрицательные процентные ставки на валютных счетах. Комиссию за хранение долларов и евро также собираются устанавливать в Росбанке, ее размер может составить 0,5% в месяц от суммы превышения лимита.