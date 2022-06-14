ЦБ РФ счел недопустимыми односторонние комиссии по счетам и вкладам

Введение кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия недопустимо. Об этом 14 июня на своем сайте сообщил Банк России, опубликовав информационное письмо.

«Документ также направлен на предупреждение аналогичных действий в отношении банковских вкладов», — отметил регулятор.

Как установлено в ходе проверки, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем увеличении или установлении вознаграждений за совершение операций нарушает права потребителей.

«При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений», — говорится в сообщении.

Необходимо не допускать в заключаемые с потребителями договоры банковского счета и банковского вклада положения о праве кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за совершение операций.

Также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного согласия на применение новых тарифов.

Регулятор проинформировал кредитные организации о недопущении подобных практик.

10 июня ЦБ начал проверку сообщений ряда кредитно-финансовых организаций о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. Регулятор напомнил, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

9 июня о решении ввести отрицательные процентные ставки на валютных счетах сообщили в Райффайзенбанке и «Тинькофф». Устанавливать комиссию за хранение долларов и евро также собираются в Росбанке, ее размер может составить 0,5% в месяц от суммы превышения лимита.