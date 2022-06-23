Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

Министерство финансов разрешило россиянам переводить валютную выручку от продажи иностранных ценных бумаг на зарубежные счета. Разрешение вступило в силу 17 июня, сообщили в Минфине.

«Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами», — рассказали в ведомстве.

Резидентам также разрешили переводить на заграничные счета выручку, полученную от погашения ценных бумаг, которая хранилась у иностранного депозитария, банка или иной зарубежной организации, ведущей деятельность на финансовом рынке.

В сообщении указано, что разрешение Минфина вступило в силу 17 июня и будет действовать бессрочно.

Власти страны запретили резидентам зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета и вклады с 1 марта. Центробанк пояснил, что для осуществления перевода нужно будет получить разрешение комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующей при Министерстве финансов.