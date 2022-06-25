В Сочи более ста человек ищут пропавших в море людей

Более 100 человек участвует в поисках людей, которых унесло в автомобилях в море в Сочи. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в администрации города.

В пятницу в Лазаревском районе потоком воды в Черное море смыло два автомобиля. В машинах находились семь человек, в том числе трое детей. Один из них успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

«За минувшие сутки было обследовано с воздуха 66 кв. км, наземная группировка обследовала 15 км береговой полосы. К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в Сочи прибыли родственники погибших. Их разместили в Лазаревском районе и обеспечили помощь психологов.

Работы по поиску четырех пропавших человек продолжились в субботу с 7:00 (мск).

24 июня Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

В настоящее время спасателями обнаружены тела двух погибших в ЧП женщин. Также был найден выживший 42-летний мужчина, он госпитализирован.

Ранее, в пятницу, мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи введен локальный режим ЧС на подтопленных территориях из-за непогоды. По состоянию на 25 июня в зоне подтопления оказались 14 поселений — сейчас все эти территории освобождены от воды. Пострадали порядка 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.