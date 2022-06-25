АТОР: Греция с 27 июня приостанавливает приём документов на получение визы от россиян

Жители России не смогут подать документы на визу в Грецию с 27 июня. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем официальном сайте.

Консульства страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу. При этом в визовом центре, по информации АТОР, заявили о технических причинах приостановки работы. На сайте центра однако пока нет никакой официальной информации по этому вопросу. Сроки возобновления приема документов также не называются.

В одной из туроператорских компаний АТОР сообщили, что сейчас проводится обновление системы визового центра. По информации другого туроператора, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится.

Ранее, 23 июня, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России. Комментируя заявление туроператор Tez Tour Греция отметил, что не зафиксировал ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии.

В конце апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Как рассказала девушка, нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала на отсутствие реакции местных правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции.