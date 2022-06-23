В туротрасли оценили данные о небезопасности Греции для отдыха россиян
Туроператор Tez Tour Греция не зафиксировал ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии. Об этом 23 июня заявил управляющий директор компании Димитрис Харитидис, комментируя заявление МИД РФ о фактах дискриминации в отношении российских граждан.
«Действия правительства, предпринимаемые по директивам ЕС и НАТО, членами которых является страна, не влияют на восприятие обстановки и модель поведения самого населения. По данным национальных и международных опросов, практически 70% граждан Греции хорошо относятся к России. Кроме этого, греческое консульство остается одним из наиболее лояльных и продолжает выдавать визы», — сказал он «Известиям».
На данный момент Греция является лидером среди европейских направлений по числу бронирований на летний сезон-2022 в Tez Tour. Туры на курорты страны доступны с авиаперелетом на регулярных рейсах зарубежных авиаперевозчиков с одной стыковкой.
Ранее в этот день директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.
В конце апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Как рассказала девушка, нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала на отсутствие реакции местных правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции.
Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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