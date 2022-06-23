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В туротрасли оценили данные о небезопасности Греции для отдыха россиян

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Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis
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Туроператор Tez Tour Греция не зафиксировал ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии. Об этом 23 июня заявил управляющий директор компании Димитрис Харитидис, комментируя заявление МИД РФ о фактах дискриминации в отношении российских граждан.

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«Действия правительства, предпринимаемые по директивам ЕС и НАТО, членами которых является страна, не влияют на восприятие обстановки и модель поведения самого населения. По данным национальных и международных опросов, практически 70% граждан Греции хорошо относятся к России. Кроме этого, греческое консульство остается одним из наиболее лояльных и продолжает выдавать визы», — сказал он «Известиям».

На данный момент Греция является лидером среди европейских направлений по числу бронирований на летний сезон-2022 в Tez Tour. Туры на курорты страны доступны с авиаперелетом на регулярных рейсах зарубежных авиаперевозчиков с одной стыковкой.

Ранее в этот день директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

В конце апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Как рассказала девушка, нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала на отсутствие реакции местных правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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