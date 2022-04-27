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Москалькова осудила нежелание мира реагировать на избиение россиянки в Афинах

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Реакции правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции нет абсолютно. Это несмотря на то, что факт преступления очевиден, отреагировала в среду, 27 апреля, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на инцидент в Афинах.

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«Мы видели, как вчера российских граждан избили в Греции. Мы не видим реакции правоохранительных органов. Элементарное преступление — избили за то, что люди говорили на русском языке. Какая реакция? Возбуждены ли уголовные дела? Возбудился ли мир на счет этого? Пока этого не видим, как не видим достаточной реакции международных органов», — заявила Москалькова в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.

Накануне, 26 апреля, группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Вечером, когда компания разошлась и остались четверо человек, неподалеку люди начали кричать «Слава Украине!»

По ее словам, людей разозлило то, что на выкрик двое оставшихся друзей потерпевшей ответили фразой «Слава России!» Украинцы начали нецензурно выражаться и напали на ребят с какими-то предметами в руках. Женщина пыталась разнять их, но ее ударили в лицо кастетом или чем-то металлическим, похожим на него.

Как рассказала потерпевшая, нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо.

Маряхина утверждает, что уже немного знает нападавшего. Им оказался Виталий Повальчук. Также уже известны его телефон, адрес и другие данные. Мужчина вместе с друзьями хотели этой драки, просто ждали, когда большинство разойдется по домам.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса.

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