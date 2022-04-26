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Украинцы жестоко избили россиянку во время празднования Пасхи в Афинах

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Группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах.

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Как рассказала Маряхина агентству «РИА Новости», нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо.

«Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно Слава Украине!», — рассказала Маряхина.

По ее словам, людей разозлило то, что на выкрик двое оставшихся друзей потерпевшей ответили фразой «Слава России!». Украинцы начали нецензурно выражаться и напали на ребят с какими-то предметами в руках. Женщина пыталась разнять их, но ее ударили в лицо кастетом или чем-то металлическим, похожим на него.

«У меня однозначно есть сотрясение. У меня разбита голова, разбито лицо. Потом я опять пойду в полицию и дополню информацию, которую сразу не дала, а затем делом займутся адвокаты», — добавила потерпевшая.

Маряхина утверждает, что уже немного знает нападавшего. Им оказался Виталий Повальчук. Также уже известны его телефон, адрес и другие данные. Мужчина вместе с друзьями хотели этой драки, просто ждали, когда большинство разойдется по домам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 апреля отреагировал на запуск Ассоциацией юристов России международного гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом.

3 апреля женщина из Греции рассказала, как украинцы напали на машину, где находилась ее семилетняя дочь. У девочки в руках был российский флаг. В результате ребенок получил травмы. По словам женщины, автомобили двигались колонной, на одном из участков дороги полиция перекрыла им дорогу и указала проезжать в другом направлении, где оказались украинцы.

1 апреля заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Число преступлений против русских в Европе растет. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх 28 марта сообщил, что насчитывается порядка 200 подобных преступлений в неделю. Они варьируются от словесных оскорблений и угроз до физического насилия. Подобную тенденцию он связывает с ситуацией вокруг Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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