Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России. Об этом 23 июня сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине (а российские информисточники давно заблокированы) продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — сказал он в интервью ТАСС.

В конце апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. По словам девушки, конфликт произошел из-за того, что украинцы начали кричать: «Слава Украине!» В ответ на это друзья Маряхиной крикнули: «Слава России!»

Пострадавшая заявила, что украинцы начали нецензурно выражаться и напали на ребят с какими-то предметами в руках. Маряхина пыталась разнять их, но ее ударили в лицо кастетом или чем-то металлическим, похожим на него. Как рассказала девушка, нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что реакции правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции нет абсолютно.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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