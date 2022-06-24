Военный эксперт назвал лицемерным приказ солдатам ВСУ покинуть Северодонецк

Военный эксперт Виктор Литовкин в пятницу, 24 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал приказ военнослужащим Вооруженных сил Украины покинуть Северодонецк.

Как отметил специалист, Северодонецк окружен Вооруженными силами РФ, поэтому уйти оттуда ВСУ уже не могут.

«На самом деле это запоздалая команда, запоздалое разрешение, и единственное, что могут сделать эти военнослужащие — это сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни, потому что дорога от Северодонецка на Ясиноватую давно перекрыта огнем, она находится под обстрелами. Поэтому дать им отходить — означает подставить их под огневой налет», — подчеркнул Литовкин.

По словам военного эксперта, это лицемерное решение, из-за которого солдаты отправляются «или на смерть, или в плен».

Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, в свою очередь, уточнил, что после наступательных действий ВС РФ совместно с войсками ДНР и ЛНР Северодонецк охвачен с севера, юга и востока, из-за чего украинские вооруженные формирования не смогут отойти из города.



«Теоретически для украинских вооруженных формирований остается свободным коридор на западе на Лисичанск. Но Лисичанск и Северодонецк разделяет река Северский Донец. В настоящее время все мосты через нее уже разрушены. Поэтому речь может идти только об отходе небольших подразделений ВФУ, которые смогут переправиться через Северский Донец на лодках», — разъяснил эксперт.

При этом украинский журналист Юрий Бутусов в этот же день сообщил об уходе ВСУ из Северодонецка ЛНР.



Ранее, 24 июня, глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным приказано уйти из Северодонецка.

До этого сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар», которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

В тот же день день военные Народной милиции ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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