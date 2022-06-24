Пилоты рухнувшего под Рязанью Ил-76 до последнего отводили самолет от жилых домов

Пилоты рухнувшего под Рязанью военно-транспортного самолета Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Об этом 24 июня сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», — написал он в Telegram-канале.

Малков также сообщил, что состояние пяти пострадавших стабильное, но тяжелое.

«Все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших. В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжелое», — написал он.

Самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в этот день. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. Кроме того, самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.

В результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, а в Дягилево останавливался на дозаправку.

Источник в экстренных службах сообщил, что причиной трагедии могло стать возгорание двигателя. Также он отметил, что система пожаротушения на воздушном судне не сработала.