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Названа возможная причина крушения самолета Ил-76 под Рязанью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью из-за пожара двигателя. Об этом 24 июня ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Крушение самолета Ил-76 в Рязанской области. Главное

«В настоящее время установлено, что причиной падения самолета стал пожар двигателя. Разбирательство в обстоятельствах произошедшего будет продолжено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, система пожаротушения на воздушном судне не сработала.

Самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в этот день. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. Кроме того, самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.

В результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пишет «Газета.Ru».

По предварительным данным, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, а в Дягилево останавливался на дозаправку.

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