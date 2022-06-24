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В США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы

Преподаватели американских вузов раскритиковали отказ Украины от русской литературы
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Филологи из университетов США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает РБК.

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По их словам, русская литература не сложнее для восприятия, чем любая другая классика. Американские преподаватели посоветовали поработать над пополнением словарного запаса тем, кто не может ее понять.

Старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник отметил, что русская литература значительно меньше в объемах, чем французская, английская или испанская классика в силу относительно короткого периода существования: с конца 18 века и до наших дней.

Он подчеркнул, что многие произведения русских писателей были переведены практически на все языки мира. Несмотря на то, что большинство студентов зарубежных вузов не являются носителями русского языка, они успешно изучают русскую литературу.

Муравник также задался вопросом, как украинская молодежь может справиться с Флобером, Милтоном или Сервантесом, если им не под силу Толстой и Достоевский. Он предположил, что украинские школьники не соответствуют мировым стандартам, так как даже американские студенты изучают русский язык, а многим из них удается прочитать произведения классиков в оригинале.

Ранее, 22 июня, директор областного департамента образования и науки Александр Лончак заявил, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

При этом в самой Одессе решение по поводу преподавания русского языка остается за главой города Геннадием Трухановым, который ранее обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому.

До этого, 20 июня, заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. Еще раньше, 7 июня, Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

19 июня Верховная рада ввела ограничения на российскую литературу. Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.

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