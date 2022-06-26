Такое разное кино: юбилей Цоя, образ Адомайтиса, правда разведчика

Форум кинопроизводителей в Красноярске подтвердил готовность развивать региональный кинематограф и готовить кадры. Академия русского балета имени Вагановой посвятила свой выпускной вечер 95-летию Юрия Григоровича. Программа Союза композиторов «Ноты и квоты» успешно возрождает систему госзаказов. Гитарист «Кино» Юрий Каспарян сыграл на концерте, посвященном 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Фильм «Начальник разведки» о руководителе внешней разведки СССР Павле Фитине удостоен премии «За верность исторической правде». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Прирастет Сибирью

Международный форум кинопроизводителей состоялся в Красноярске. Участники признали дефицит национального контента, прежде всего фильмов и сериалов, и пришли к выводу, что восполнить его можно только за счет регионов: снимать там кино центральных студий, создавать местный кинематограф и готовить кадры.

— Красноярск, например, очень значимое место и для страны, и для кинематографа, — отметил в беседе с «Известиями» председатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. — Мы приехали именно для того, чтобы вместе с красноярцами делать серьезные шаги. Продюсер напомнил, что в Красноярске уже создана кинокомиссия, которая будет стимулировать съемки в Сибири, а в рамках кинофорума проведена очная защита проектов. Условием для заявки были съемки фильма в Красноярском крае, в том числе с местными актерами.

Фото: Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/krskstate.ru/Вадим Кофман

«Раймонда» на выпуск

На сцене Кремлевского дворца состоялся выпускной концерт Академии русского балета имени Вагановой. Вечер посвятили 95-летию Юрия Григоровича.

— Юрий Николаевич разрешил нам взять для концерта третий акт балета «Раймонда», — рассказал «Известиям» и.о. ректора АРБ Николай Цискаридзе. — А для выпускников он восстановил в своей редакции «Танцы дня и ночи» из оперы «Джоконда» на музыку Понкьелли в хореографии Мариуса Петипа.

Комментируя преподавание балета в стране, Николай Цискаридзе заметил, что набор в московское и петербургское училища не надо сокращать, а вот учебные заведения по стране он бы сократил.

— Всё равно сейчас большая нехватка педагогов, — заметил он. — Днем с огнем не найти. А количество учебных заведений преувеличено. В России много театров, которым требуется артисты. Вот мы все и работаем.

Народный артист отметил, что классический балет у нас гораздо лучше, нежели в какой-либо другой стране, потому что 290 лет — столько исполнится АРБ в будущем году — ему обучают на государственном уровне.

Такое разное кино Народный артист России Николай Цискаридзе Фото: Андрей Лушпа

Счастливая нота

Программа Союза композиторов «Ноты и квоты» при поддержке Минкультуры России успешно возрождает систему госзаказов, но немного в ином ключе, чем это было в СССР.

— В прошлом году, благодаря нашей программе, появилось 12 новых сочинений, в этом году победителями стали 25 композиторов, — отметил он. — Думаю, мы получим гораздо больше интересных сочинений в сфере симфонической, хоровой и камерной музыки, нежели было раньше.

Говоря о политике отмены российской культуры на Западе, композитор отметил, что прежде всего советовал бы молодым авторам не суетиться, а продолжать писать музыку. И находить как можно больше контактов среди отечественных коллективов. А санкции в искусстве не могут быть долговечны.

Такое разное кино Композитор Александр Чайковский Фото: Союз композиторов России/Анна Махортова

Айда в «Кино»!

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся большой концерт группы «Кино» в честь 60-летия со дня рождения Виктора Цоя. Весь концерт на сцене играли бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян, а также басисты Игорь Тихомиров и Александр Титов.

Комментируя непреходящую популярность группы, сын рок-легенды Александр Цой заметил, что в свое время «все было сделано правильно».

— Если бы сейчас мы попытались повторить такую группу, как «Кино», нам потребовалась бы огромная команда профессионалов: менеджеры, продюсеры, пиарщики, — заметил он в беседе с «Известиями». — Ну а Виктор Цой и ребята из «Кино» просто очень крутые. Они каким-то чудом всё это сделали сами.

Такое разное кино Гитарист Юрий Каспарян и барабанщик Олег Щунцов выступили на большом концерте группы «Кино» в честь 60-летия Виктора Цоя Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Актер-победитель

На 86-м году жизни умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Среди его наиболее ярких киноролей — работы в фильмах «Зеленый фургон», «Ты есть...», «Никто не хотел умирать», «Из жизни отдыхающих», «Авария». Он сыграл Эдмунда в «Короле Лире», Франсиско «Панчо» Вардеса в драме «Это сладкое слово — свобода», Сергея Лазо в одноименном байопике.

— В Адомайтисе сочетались мужественность, свободолюбие, европейский шарм, — поделился с «Известиями» киновед Александр Шпагин. — Он брал некой отдельностью, отстраненностью, необычностью.

Киновед считает, что по своему типажу Адомайтис — актер-победитель, обладавший харизмой, подачей, уверенностью.

Фото: kino-teatr.ru Актер Регимантас Адомайтис



Верность разведке

В Штаб-квартире Российского военно-исторического общества состоялась церемония вручения премии «За верность исторической правде» авторам художественного фильма «Начальник разведки». Этот биографический сериал рассказывает о становлении советской внешней разведки в конце 1930-х годов и о ее самом молодом начальнике Павле Фитине. Фильм основан на уникальных документах, долгое время остававшихся секретными.

— С одной стороны, сыграть такого героя, как Павел Фитин, было большой ответственностью. С другой, стало возможностью выразить благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внесшим огромный вклад не только в победу над фашистской Германией, но и вообще в сохранность мира уже в послевоенное время, — рассказал «Известиям» актер Сергей Марин.

Фото: Кинопоиск/Кинокомпания Точка Кадр из сериала «Начальник разведки»