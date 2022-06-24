В ДНР заявили о переходе в правовое поле России на 90%

Администрация Донецкой Народной Республики (ДНР) на 90% привела существующую правовую базу в соответствие с российской. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил председатель парламента ДНР Владимир Бидевка.

«Ориентир на то, как законодательно регулируется та или иная деятельность в России, мы укрепили. Именно поэтому у нас во втором созыве львиная часть принимаемых законов о внесении изменений в действующее законодательство», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что масштабные перемены затронули правовые нормы, принятые в 2014 году Народным советом. При этом Трудовой кодекс пока соответствует украинским стандартам и находится в процессе переработки.

Также, по словам Бидевки, работа над интеграцией республики значительно ускорится, как только ДНР будет располагать возможностями, сопоставимыми с возможностями регионов РФ.

Ранее, 20 июня, председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что процесс гармонизации местного уголовного и административного законодательства с российским завершен на 70%. По ее словам, окончательный переход будет возможен после окончания боевых действий в регионе.

До этого, 17 июня, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что темпы развития интеграционного процесса России с Донецкой и Луганской народными республиками определит «ситуация на местах».

12 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике уже многое сделано для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с РФ. По его словам, населенные пункты Донбасса ощущают на себе созидательную работу России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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