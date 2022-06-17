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Косачев рассказал об интеграции России с ДНР и ЛНР

Косачев заявил, что темпы интеграции России с ДНР и ЛНР будет определять ситуация на местах
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Только ситуация на местах будет определять дальнейшие темпы развития интеграционного процесса России с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Эти процессы идут, но только ситуация на местах будет определять дальнейшие темпы развития этого процесса. Мы же все прекрасно понимаем, что любые последующие решения уже зависят от того, о каких границах, о каких территориях идет речь. И пока продолжается спецоперация, на эту тему спекулировать и давать какие-то прогнозы преждевременно и неправильно», — указал он.

Ранее, 14 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в настоящий момент находится в нелегкой ситуации с учетом экономической повестки, однако это стоит рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами.

По его словам, РФ сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

12 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике уже многое сделано для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с РФ. По его словам, населенные пункты Донбасса ощущают на себе созидательную работу России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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