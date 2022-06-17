Косачев рассказал об интеграции России с ДНР и ЛНР

Только ситуация на местах будет определять дальнейшие темпы развития интеграционного процесса России с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эти процессы идут, но только ситуация на местах будет определять дальнейшие темпы развития этого процесса. Мы же все прекрасно понимаем, что любые последующие решения уже зависят от того, о каких границах, о каких территориях идет речь. И пока продолжается спецоперация, на эту тему спекулировать и давать какие-то прогнозы преждевременно и неправильно», — указал он.

Ранее, 14 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в настоящий момент находится в нелегкой ситуации с учетом экономической повестки, однако это стоит рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами.

По его словам, РФ сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

12 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике уже многое сделано для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с РФ. По его словам, населенные пункты Донбасса ощущают на себе созидательную работу России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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