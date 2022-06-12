Главы ДНР и ЛНР поздравили «всех русских по духу людей» с Днем России

День России является праздником в том числе и для жителей Донбасса. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявили главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем России — праздником всех русских по духу людей! <...> В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу. <...> Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в ДНР уже многое сделано для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с РФ. По его словам, населенные пункты Донбасса ощущают на себе созидательную работу России.

В свою очередь, Пасечник заявил, что День России объединяет не только россиян, но и миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре страны.

«В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пасечник отметил, что за три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене.

12 июня россияне отмечают государственный праздник — День России. «Известия» опубликовали программу мероприятий на День России в Москве. В частности, масштабные праздничные события пройдут на Красной площади и во многих столичных парках.

В честь Дня России Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) организовал праздничный концерт в Луганской области. В концертную программу вошли известные хиты, русские народные и советские песни, а также произведения военно-патриотической направленности, которые прежде были запрещены в регионе.

20 апреля президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках нормализовалась.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из главных задач спецоперации заключается в восстановлении границ ДНР и ЛНР.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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