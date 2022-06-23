Во Франции разъяснили ситуацию с импортом российского газа

Импорт российского газа сократился, но не остановлен. Об этом 23 июня заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFMTV.

«Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — заявила она.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией. Там указали, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах. Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

В тот же день федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России.

Тогда же сообщалось, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку — 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по данному трубопроводу до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций.