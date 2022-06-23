Реклама
Прямой эфир
Экономика
Во Франции разъяснили ситуацию с импортом российского газа
Общество
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе до конца июня
Общество
При спасении Шатунова врачи потеряли 40 минут
Общество
Врач назвала несколько причин для замены кофе на цикорий
Экономика
США введут пошлины на азотные удобрения из России
Общество
Кардиолог рассказал о симптомах сердечной недостаточности
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов
Сюжет:

Во Франции разъяснили ситуацию с импортом российского газа

Французский министр Панье-Рюнаше: импорт российского газа сократился, но не остановлен
0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Импорт российского газа сократился, но не остановлен. Об этом 23 июня заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFMTV.

Трубная ситуация: Германия пытается сохранить поставки газа из РФ
Как страна переживает надвигающийся энергетический кризис

«Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — заявила она.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией. Там указали, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах. Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

В тот же день федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России.

Тогда же сообщалось, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку — 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по данному трубопроводу до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022