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Оператор GRT заявил о прекращении получения газа из РФ по трубопроводу
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Оператор GRT заявил о прекращении получения газа из РФ по трубопроводу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Франция больше не получает российский газ по трубопроводу. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.

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«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — заявили на BFMTV.

Там указали, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах. Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что Немецкий концерн Siemens не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток — 1» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России. Он также сообщил, что вторую подлежащую регулярному техническому обслуживанию турбину в настоящий момент невозможно отправить за границу, так как «по техническим причинам» ремонт составляющих производится исключительно на заводе Siemens Energy, расположенном в Монреале.

В тот же день сообщалось, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку — 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по данному трубопроводу до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

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