В ГД назвали невозможной блокировку морского трафика между РФ и Калининградом

Морской трафик между Россией и Калининградской областью не может быть заблокирован Евросоюзом. Об этом в четверг, 23 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Морской трафик не может быть заблокирован. Это всё равно что сказать «перестаньте дышать, мы вам запрещаем». Как ЕС сможет помешать? Поставить авианосцы? <…> Это только можно сделать военным путем», — подчеркнул он.

Также политик выразил уверенность в том, что блокада Калининградской области будет снята. Чепа рассказал, что будет предпринят ряд определенных юридических и организационных мер.

«Мы организуем для Литвы дополнительные проблемы, связанные с поступлением туда определенных товаров, мы предъявим территориальные претензии к стране, мы можем оказать определенное давление через третьи страны», — допустил депутат.

Ранее в этот день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не хочет блокировать морской трафик между Калининградом и Россией, однако ЕС намерен предотвратить возможный обход санкций.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

20 июня Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В тот же день был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что ответные меры России на запрет Литвой транзита будут практическими.