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В ГД назвали невозможной блокировку морского трафика между РФ и Калининградом

Депутат Чепа: Евросоюз не может заблокировать морской трафик между Россией и Калининградом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Морской трафик между Россией и Калининградской областью не может быть заблокирован Евросоюзом. Об этом в четверг, 23 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Морской трафик не может быть заблокирован. Это всё равно что сказать «перестаньте дышать, мы вам запрещаем». Как ЕС сможет помешать? Поставить авианосцы? <…> Это только можно сделать военным путем», — подчеркнул он.

Также политик выразил уверенность в том, что блокада Калининградской области будет снята. Чепа рассказал, что будет предпринят ряд определенных юридических и организационных мер.

«Мы организуем для Литвы дополнительные проблемы, связанные с поступлением туда определенных товаров, мы предъявим территориальные претензии к стране, мы можем оказать определенное давление через третьи страны», — допустил депутат.

Ранее в этот день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не хочет блокировать морской трафик между Калининградом и Россией, однако ЕС намерен предотвратить возможный обход санкций.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

20 июня Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В тот же день был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что ответные меры России на запрет Литвой транзита будут практическими.

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