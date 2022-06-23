Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленную Украине технику

Уралвагонзавод поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR («Цезарь»), захваченные в итоге Вооруженными силами РФ. Об этом 23 июня написали в Telegram-канале предприятия.

Накануне французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале сообщил, что поставленные Францией орудия были захвачены российскими военными в хорошем состоянии и отправлены на Уралвагонзавод для изучения.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша [дивизионная самоходная гаубица] «МСТА-С»! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем» — такой комментарий российский завод оставил к записи политика.

Скриншот записи Кастельно и своего комментария Уралвагонзавод выложил в своем Telegram-канале.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого.

По данным радиостанции Europe 1, Париж рассматривает возможность до конца месяца отправить вооруженным силам Украины (ВСУ) еще шесть самоходных установок CAESAR. Между тем первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя днем ранее заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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