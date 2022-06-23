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Россия передала Таджикистану в 2022 году более 6 тыс. книг

Представитель Россотрудничества Иванов: РФ передала Таджикистану более 6 тыс. книг в 2022 году
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия активно поставляет учебники в Таджикистан по линии двустороннего гуманитарного сотрудничества, только в 2022 году в учебные заведения поступило почти 6,5 тыс. книг. Об этом в четверг, 23 июня рассказал «Известиям» руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.

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«Регулярно осуществляется поставка учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и культуре России, научно-популярных книг и журналов в местные учебные заведения. За период с января по 22 июня 2022 года было передано 6 479 книг. Разумеется, для изучения русской литературы привозят не только учебники, но и произведения наших классиков», — подчеркнул он.

Последняя крупная поставка образовательной литературы состоялась 22 июня: Россотрудничество передало в технический лицей Таджикского технического университета им. академика М.С. Осими свыше 400 книг.

Такого рода гуманитарная помощь затрагивает не только Душанбе и другие крупные города страны, но и отдаленные районы. Каждое учебное заведение составляет индивидуальные запросы исходя из наличия учебников и литературы в фондах.

В целом укреплению позиций русского языка в Таджикистане в последнее время уделяется повышенное внимание. Так, 1 сентября в Таджикистане откроются пять новых русских школ. Помимо столицы, школы будут открыты в Ходженте, Кулябе, Бохтаре и Турсунзаде.

В общей сложности новые образовательные учреждения смогут принять свыше 6 тыс. учеников. Сейчас в Таджикистане уже действую школы, которые находятся в ведении Минобороны РФ. В Душанбе и Куляб также по российским стандартам работают две российско-таджикские школы, в которых суммарно учится около 1,6 тыс. учеников.

Кроме того, Русский дом в Душанбе начал проводить курсы для детей беженцев из Афганистана, находящихся на территории среднеазиатской республики. Занятия были организованы совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом по просьбе афганской диаспоры и общественной организации «Камарбанд ва рох» («Пояс и путь»). Ожидается, что языковые курсы помогут адаптироваться к жизни и обучению в школах и вузах региона.

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