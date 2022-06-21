В Таджикистане откроют пять русских школ

В Таджикистане 1 сентября 2022 года откроются пять новых русских школ. Эту информацию во вторник, 21 июня, подтвердил российский посол Игорь Лякин-Фролов в ходе брифинга.

По его словам, ожидается, что все здания будут построены и полностью оснащены в конце июля.

«Минпросвещения России совместно с министерством образования и науки Республики Таджикистан интенсивно ведут важную подготовительную работу: разрабатывают и утверждают учебные планы, готовят учредительную документацию, ведут подбор учителей. Планируется, что к концу июня штаты сотрудников в основном будут сформированы», — рассказал дипломат.

По его словам, в школе в Душанбе смогут обучаться 1224 учеников, столько же мест будет и в остальных строящихся школах, так что в общей сложности новые образовательные учреждения смогут принять свыше 6 тыс. учеников. Помимо столицы, школы будут открыты в Ходженте, Кулябе, Бохтаре и Турсунзаде.

Как отметил первый секретарь российского посольства, представитель Минобрнауки Игорь Бурулько, обучение будет полностью бесплатным.

«Всё делается под ключ. Учебники — российские. Разумеется, национальный компонент здесь будет, ребята будут изучать историю и географию Таджикистана, государственный язык. Всё остальное обучение — на русском», — указал он.

В настоящее время завершен отбор в первый класс, а со 2-го по 8-й класс пока продолжается. При этом с 9-го по 11-й класс отбор не осуществлялся, чтобы у детей было больше времени для адаптации до выпускных экзаменов.

В данный момент помимо школ, которые находятся в ведении Минобороны РФ, в Душанбе и Кулябе по российским стандартам уже работают две российско-таджикские школы, в которых суммарно учится около 1,6 тыс. учеников.

Ранее, 18 июня, стало известно, что в школах Николаева на Украине запретили с 1 сентября использовать русский язык. Теперь запрещено набирать учеников в 1–4-й класс с русским языком обучения, изучать русский язык как предмет, курс и факультатив в 1–11-х классах, а также оформлять образовательную среду на русском языке.

При этом министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков рассказал о том, что власти региона планируют по мере освобождения территорий ДНР приводить местные школы в порядок и снова открывать. Образовательные программы в действующих учебных заведениях соответствуют российским стандартам, а занятия проходят на русском языке.