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Глиняный завал: в Афганистане произошло мощное землетрясение

Погибло более тысячи человек, полторы тысячи получили ранения
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sardar Shafaq
Мощное землетрясение магнитудой 5,9–6,1 произошло в Афганистане в ночь на 22 июня. Погибло более тысячи человек, полторы тысячи получили ранения. Число жертв может увеличиться — собраны еще не все данные из отдаленных районов страны. Как жители справляются с последствиями стихийного бедствия — в фотогалерее «Известий».
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sardar Shafaq
По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 44 км к юго-западу от города Хост, где проживает более 96 тыс. человек. В одноименной провинции погибло около 30 местных жителей, 90 госпитализированы. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 51 км.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
Больше всего жертв в соседней с провинцией Хост Пактикой с населением более 700 тыс. человек. Там катастрофа унесла жизни по меньшей мере 255 жителей, еще около 200 получили ранения. Спасатели продолжают разгребать завалы, чтобы успеть спасти заблокированных в своих домах людей.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sardar Shafaq
Ко многим отдаленным деревням сложно пробраться из-за плохих дорог, а местные жители не могут попросить о помощи, так как нет связи — телефонные сети не работают. По данным Aljazeera, выжившие раскапывают руины сами, чтобы вызволить своих друзей и близких. Погибших приходится хоронить спешно.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
Правительство «Талибана» обратилось за международной помощью. Афганское и турецкое движение Красного Полумесяца направили медиков в пострадавшие провинции. Также в страну прибыли грузовики с продовольствием и предметами первой необходимости из Пакистана. Иран и Катар выслали гуманитарные грузы самолетами.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
По словам спецпредставителя ООН в Афганистане Рамиза Алекперова, талибы не обращались в международную организацию с просьбой мобилизовать поисково-спасательные группы или поставить специальное оборудование из соседних стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в российские МЧС и МИД такие сообщения тоже не поступали.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: REUTERS/National Disaster Management Authority (NDMA)
Многие международные организации по оказанию помощи опасаются напрямую связываться с талибами из-за широкомасштабных санкций, в то время как другие вовсе покинули Афганистан после захвата ими власти в августе прошлого года. Банковский сектор тоже под ограничениями, поэтому страна испытывает серьезный экономический кризис.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Haroon Sabawoon
Больницы Пактики переполнены: врачам не хватает ресурсов, многих тяжелораненых пациентов приходится доставлять в Кабул наземным транспортом, так как вертолеты не справляются с нагрузкой. Путь занимает пять часов.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sardar Shafaq
Землетрясение совпало с сильным муссонным дождем в регионе. В результате многие традиционные афганские дома из глины и других природных материалов оказались особенно уязвимыми, сообщают CNN. Число жертв увеличило и время катастрофы — оно произошло глубокой ночью.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
Потерявшим дома людям негде ночевать — они остаются на улицах. Спасатели опасаются, что такие условия приведут к распространению инфекционных болезней. Правительство талибов обещало выделить пострадавшим денежную помощь, но разместить обескровленных жителей под крышей пока нет возможности.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
К помощи пострадавшим и поискам выживших подключилось множество жителей ближайших провинций. Они приезжают со своими инструментами и пытаются пробраться в том числе в отдаленные горные районы на личных автомобилях.
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Землетрясение в Афганистане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sardar Shafaq
Землетрясения в Афганистане происходят довольно часто. В 2015 году такая катастрофа унесла жизни более 300 человек в стране, а также в соседних Индии и Пакистане. В 2002 году из-за землетрясения в регионе погибли более 1 тыс. человек, а в 1998 году — около 4.7 тыс.
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