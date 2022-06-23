Глиняный завал: в Афганистане произошло мощное землетрясение

Больше всего жертв в соседней с провинцией Хост Пактикой с населением более 700 тыс. человек. Там катастрофа унесла жизни по меньшей мере 255 жителей, еще около 200 получили ранения. Спасатели продолжают разгребать завалы, чтобы успеть спасти заблокированных в своих домах людей.