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Пушков уличил Польшу в закупках российского газа через Германию

Сенатор Пушков: Польша продолжает покупать газ из России реверсом через Германию
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Фото: Global Look Press/Cao Jianxiong/Keystone Press Agency
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Польша продолжает использовать российский газ на фоне утверждений о якобы энергетической независимости страны от РФ. Об этом в среду, 22 июня, рассказал сенатор Алексей Пушков.

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«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что страна готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам.

По его словам, этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности. В противном случае Варшава может обратиться к альтернативным поставщикам.

21 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик призвал не переоценивать независимость Европы от экспорта газа из России. Он отметил, что голубое топливо используется не только в частном порядке, но и является неотъемлемым аспектом производства, поэтому сэкономить ресурсы за счет бытовых ограничений не выйдет.

В свою очередь, 20 июня, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» заявил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, подчеркнули в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.

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