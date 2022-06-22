В Польше заверили в способности страны выжить без российского газа

Польша «способна пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100%. Такое заявление сделал в среду, 22 июня, полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По его словам, долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле.

«Мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — сказал Наимский в ходе форума высокого уровня с участием представителей ЕС и США, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.

Также он отметил, что Польша может импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского голубого топлива.

11 мая правительство РФ утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, говорили в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите Донбасса. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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