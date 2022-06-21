В Госдуме призвали не переоценивать независимость Европы от российского газа

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 21 июня, а беседе с «Известиями» призвал не переоценивать независимость Европы от поставок газа из России.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Diario заявила, что Европа способна заменить поставки российского газа по «Северному потоку», если жители снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса.

«Призывы госпожи фон дер Ляйен экономить тепло — это как вычерпывать ведром воду из океана. Европа оказалась в капкане последствий проводимой ею антироссийской политики, а европейцы теперь вынуждены в прямом и переносном смыслах расплачиваться за это», — отметил парламентарий.

По словам депутата, наивно полагать, что, дружно снизив температуру в квартирах и домах, жители Европы сделают ее независимой от российского газа. Логика главы ЕК такова: создать неудобства европейцам, лишь бы сделать что-то назло России, как будто газ используется лишь при отоплении жилья и не нужен промышленности, указал политик.

«Можно и дальше гнуть свою принципиальную линию и протестовать против российского газа, но энергетический кризис от этого дальше не станет, поэтому главе ЕК не стоит переоценивать независимость Европы от российского голубого топлива», — заключил Белик.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

В мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа.

Несмотря на то, что шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти, Боррель уточнил, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».