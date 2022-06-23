Филиппины захотели подключиться к российской системе передачи финсообщений

Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией. Об этом в четверг, 23 июня, заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.

«Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.

При этом Байлен указал на то, что Филиппины также останутся в системе SWIFT, однако он напомнил, что республика не вводила санкции в отношении России и по-прежнему заинтересована в торговле.

«Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией», — подытожил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. Он отметил, что уже сейчас активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС.

Российский лидер также отметил, что РФ активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров.

До этого, 14 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «нейронные сети» торговли между государствами будут выстраиваться по обновленной схеме с учетом беспрецедентной экономической войны против Москвы.

Ранее, 18 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что уже 52 иностранные организации из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Тогда она подчеркнула необходимость развития платежей в национальных валютах.

14 апреля стало известно, что Банк России планирует по итогам 2023 года увеличить на треть — до 30% от внутрироссийского трафика долю сообщений, передаваемых через СПФС. Для увеличения количества пользователей российской системы передачи финансовых сообщений ЦБ собирается продолжить развивать механизм ее сервис-бюро.