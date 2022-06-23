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Рейтинг одобрения политики Байдена в США снизился до 36%

Рейтинг общественного одобрения Байдена в США снизился до 36%
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Фото: Global Look Press/Ting Shen/XinHua
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Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена планомерно снижался в течение последних четырех недель. По данным совместного исследования Reuters/Ipsos от 22 июня, в настоящий момент только 36% опрошенных американцев поддерживают лидера.

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В опросе приняли участие 1 002 взрослых респондента из разных штатов.

«Рейтинг одобрения президента остается ниже 50% с августа, что является предпосылкой к тому, что его Демократическая партия может потерять контроль по крайней мере в одной палате конгресса США на промежуточных выборах 8 ноября», — отмечается в публикации.

Актуальный показатель соответствует самому низкому уровню поддержки Байдена за весь его президентский срок. Ранее такие цифры были зафиксированы в мае.

Также авторы опроса отметили, что рейтинг Байдена стремительно приближается к антирекорду его предшественника, Дональда Трампа, о котором в декабре 2017 года положительно отозвались лишь 33% респондентов.

Между тем мнение демократов о политике Байдена практически не изменилось: уровень поддержки снизился на один пункт за прошедшую неделю и составил 73%. Число сторонников президента среди республиканцев уменьшилось с 11% до 7%.

Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Так, издание USA Today сообщило 18 июня, что подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.

Исследование показало, что жители Штатов пессимистично воспринимают события, происходящие в стране. При этом, согласно опубликованным данным, действия Байдена на посту лидера государства не одобряют 47% опрошенных, при этом 39% — поддерживают.

16 июня бывший госсекретарь Майк Помпео выразил мнение, что радикально настроенные помощники и советники президента США изолировали его от вопросов, связанных с текущими проблемами американцев. Это и стало причиной проблем в политике Байдена, считает он.

Газета Politico 5 июня сообщила, что объем проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

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