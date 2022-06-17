Помпео объяснил проблемы в политике Байдена влиянием его окружения

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News в четверг, 16 июня, выразил мнение, что радикально настроенные помощники и советники президента США Джо Байдена изолировали его от вопросов, связанных с текущими проблемами американцев.

По словам республиканца, «вся команда вокруг него настолько левая, настолько оторвана от вещей, которые важны для американского народа», что глава Белого дома не понимает масштабов кризисов в Соединенных Штатах.

«И поэтому он этого не понимает. Он не собирается проявлять ловкость, поворачиваться и возвращаться к тому, что важно для американского народа», — отметил экс глава Госдепа.

Он сравнил такую ситуацию с положением, в котором оказался 42-й президент США Билл Клинтон. Однако тот вовремя осознал свою проблему и смог обеспечить свое переизбрание на второй срок, заметил политик.

«[Байден] будет продолжать настаивать на повестке дня левых, которые его избрали, и надеется, что сможет продержаться последние два с половиной года», — подчеркнул экс-глава американского внешнеполитического ведомства.

Тем не менее, предположил Помпео, Байден, скорее всего, объявит свои первые четыре года на посту президента величайшими для американского народа. Однако, надеется бывший член кабинета, обычный американец сможет реально оценить такое его заявление.

Газета Politico 5 июня сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отметило издание.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

4 июня американский предприниматель Илон Маск сообщил топ-менеджерам Tesla, что у него «очень плохое предчувствие» относительно экономики США, и он собирается сократить персонал компании на 10%. До этого, в мае, он заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше чем через год. По словам бизнесмена, основная причина инфляции — увеличение денежной массы, потому как «правительство напечатало несметное количество денег».