Reuters узнало об «очень плохом предчувствии» Илона Маска о мировой экономике

Бизнесмен, основатель и гендиректор Tesla Илон Маск поделился в письме к руководству компании «очень плохими предчувствиями насчет мировой экономики». Об этом со ссылкой на текст обращения сообщает 3 июня Reuters.

В письме под названием «Пауза найма по всему миру» сообщается также о планах по сокращению 10% рабочих мест. Помимо этого бизнесмен распорядился прекратить наем работников в компанию.

Уточняется, у Tesla было открыто 5 тыс. вакансий в разных странах по многочисленным направлениям и специальностям.

По информации комиссии по ценным бумагам и биржам, в компании, включая дочерние предприятия, работало около 100 тыс. человек на конец 2021 года.

Двумя днями ранее Маск выступил против удаленной работы его сотрудников и поставил им условие: либо они работают в офисе, либо увольняются. Он подчеркнул, что работники должны присутствовать не менее 40 часов в неделю в головном офисе Tesla, а не в филиалах, которые не связаны с их должностными обязанностями.

До этого, в мае, он заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше чем через год. По словам предпринимателя, основная причина инфляции — увеличение денежной массы, потому как «правительство напечатало несметное количество денег».

5 апреля стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.